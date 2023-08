MCU | un altro spin-off di WandaVision era in sviluppo prima dello sciopero a Hollywood?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Secondo gli scooper, un-off disarebbe stato in lavorazione ai Marvel Studios. Il successo diha portato gli speranzosi Marvel Studios allodi nuovi-off delle proprie serie tv, da Agatha: Coven of Chaos a Echo,-off di Hawkeye. Ma secondo gli scooper, un altra serie stava per nascere dalle cenerishow con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Wiccan e Speed Come molti immagineranno già, pare si trattasse di un progetto legato a Wiccan e Speed... O almeno, Wiccan, secondo il noto scooper Daniel Richtman (via CBM). Stiamo parlando, ovviamente, di Billy e Tommy, i gemelli nati dalla relazione tra Wanda ...

... ma dal momento che c'è ancora da aspettare, ecco qualchesuccoso dettaglio. The Franchise: ... Grant ( Copia originale ) e la star dell'Daniel Brühl ( The Falcon and the Winter Soldier ). Come ...Il ritorno al cinema con Hellboy si è rivelato un flop, ma a questo è seguito l'ingresso nell'... Voglio dimostrare, voglio fare cose diverse e voglio che le vediate. Non voglio che la gente ...... nel caso del film di Indiana Jones , ci sembra più chepratica. Con un espediente di questo ... un artificio che nel DCEU, l'universo espanso della DC Comics, non era mai avvenuto (nel, l'...

MCU, un altro spin-off di WandaVision era in sviluppo prima dello ... Movieplayer

10 questioni in sospeso che il MCU ha intrecciato nelle sue varie fasi ma che adesso hanno bisogno di una risposta.La serie tv del Marvel Cinematic Universe, Echo, con Alaqua Cox, è assente dall'elenco dei prodotti Disney in uscita nel 2023.