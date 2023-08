Masters 1000 Toronto 2023 | programma sospeso per pioggia | slitta Musetti-Medvedev

(Di giovedì 10 agosto 2023) Altra giornata complicata aldi. Nel torneo canadese irrompe lae le previsioni meteo di questo giovedì 10 agosto prevede rovesci almeno sino alle 15 locali (ossia le 21 italiane). Al momento dell’interruzione del, erano in campo Alejandro Davidovich Fokina e Casper Ruud con il punteggio sul 7-6 2-3. Slitterà l’inizio del match tra Lorenzoe Daniil, come secondo dopo Raonic-McDonald: lo statunitense era avanti 3-2, con un break, nel momento in cui è arrivata la. SportFace.

ROMA " Jannik Sinner ha vinto il derby contro Matteo Berrettini ed è approdato agli ottavi di finale del "National Bank Open", sesto torneo Atpdella stagione, dotato di un montepremi pari a 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di Toronto (dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. Il tennista altoatesino, ...Impegno "tosto" per Lorenzo Musetti terzo turno (ottavi) del "National Bank Open", sesto ATPstagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sul cemento di Toronto (dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. Il 21enne di Carrara, n.19 del ...L'altoatesino, tuttavia, ha voluto subito fugare qualsiasi dubbio nel suo esordio aldi Montreal 2023 , torneo in cui ha potuto beneficiare di un bye all'esordio in qualità di settima ...

Esordio difficile ma vincente per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Toronto. Dopo il bye del primo turno, lo spagnolo classe 2003 (n.1 al mondo) ha battuto nella notte italiana lo statunitense Ben She ...La preview completa del match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Toronto tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev.