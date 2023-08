Masters 1000 Toronto 2023 | Alcaraz | “Non avevo mai giocato contro qualcuno che colpisse così forte come Shelton”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Al primo turno avrei preferito un altro tipo di avversario, ma è bello essere uscito indenne da questa partita. Ben ha fatto una grande partita, era più aggressivo di me e mi ha messo in difficoltà perché colpiva la palla molto. Onestamente, non credo di aver mai affrontato nessuno chela pallaha fatto oggi, non mi lasciava fare il mio tennis e ho dovuto adattarmimeglio potevo. Ho provato ad essere molto solido e penso che questo match mi aiuterà molto per le prossime”. Sono le parole di Carlosal termine dell’invintoBenal secondo turno deldi. “È stata un’esperienza ...

ROMA " Jannik Sinner ha vinto il derby contro Matteo Berrettini ed è approdato agli ottavi di finale del "National Bank Open", sesto torneo Atpdella stagione, dotato di un montepremi pari a 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di Toronto (dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. Il tennista altoatesino, ...Questo "treno" ben sincronizzato ed esaltante ha garantito che i record si susseguano ai record: l'ultimo è quello di due italiani (Sinner e Musetti) per la prima volta agli ottavi al...È il giorno degli ottavi di finale aldi Toronto , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono ancora due gli italiani in corsa nel torneo canadese che andranno a caccia di un posto nei quarti: sono Jannik ...

ATP Toronto, i risultati degli italiani: Musetti agli ottavi, Arnaldi ko Sky Sport

Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini nel derby italiano del torneo di Toronto e a fine partita i due si sono abbracciati e scambiati parole ...Il derby italiano ai sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis ha visto Jannik Sinner battere Matteo Berrettini e portare a 90 il bottino di punti incamerati. Riferendosi prettamen ...