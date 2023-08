Massimo Segre | matrimonio annullato | annuncio virale VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Non ci sarà alcunper il noto personaggio della finanza,. Quest’ultimo ha letteralmente umiliato la sua ex fidanzata con unche sta facendo il giro della reteAltro che film, quello che è accaduto è tutto reale ed ha visto come protagonista. Quest’ultimo noto personaggio nel mondo della finanza. Anche se, nelle ultime ore, è in tendenza per via di una scena che sta passando alla storia di internet. In particolar modo dei social network: ovvero quello della fine della storia d’amore con la sua fidanzata, Cristina Seymandi. Ovviamente, a far discutere, è il modo in cui è avvenuto il tutto. Tanto è vero che il discorso è stato ripreso da un cellulare e postato su internet. Dove sta facendo il record di visualizzazioni ...