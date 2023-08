Massimo Segre lascia Cristina Seymandi | il discorso completo nel video

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il finanzierehato la sua fidanzatadurante la festa per annunciare il loro matrimonio. Sul web è diventato virale ildel suo, che potete vedere qui sopra, nel qualesvela a tutti i presenti chelo avrebbe tradito, con più persone e lalibera di partire per le vacanze – già pagate – con un avvocato con il quale avrebbe affinità “mentale e sessuale”. Il tutto sotto lo sguardo attonito della stessae degli invitati. Di seguito il testodel. Ecco le parole dell’uomo: “Questa volta ilme lo sono scritto. È un po’ lungo e ...

Cristina Seymandi: 'ha fatto una pagliacciata, è stato manipolato' Cristina Seymandi dice la sua dopo il caso scatenato dal suo ex fidanzato. Protagonista di quella che viene già definita dai social come '...Tam tam impazzito a Torino sul matrimonio saltato tra, noto finanziere e banchiere dello studio di Carlo De Benedetti e Cristina Seymandi , ex collaboratrice di Chiara Appendino. Lui l'ha piantata davanti a tutti gli invitati a quella che ...Una relazione iniziata nel 2020, un matrimonio rimandato due volte, anche a causa della pandemia di Coronavirus . La loro storia è diventata nota alle cronache nazionali dopo che, commercialista e finanziere vicino a Carlo De Benedetti , ha deciso di lasciare la futura sposa durante la festa organizzata proprio per annunciare le nozze. In un discorso, davanti a ...

Chi è Massimo Segre, il banchiere che ha lasciato la futura sposa alla festa di annuncio del matrimonio Open

Facevano coppia fissa dal 2020, ma la festa organizzata nella Torino bene per annunciare agli amici il loro matrimonio imminente ...L’imprenditrice torinese “sbugiardata” in pubblico la sera dell’annuncio del matrimonio con il banchiere Massimo Segre: “Io traditrice Da che pulpito... La figuraccia l’ha fatta lui in primis" ...