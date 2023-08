Massimo Segre e Cristina Seymandi | quando l’addio show diventa gogna mediatica

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Il regalo che ti faccio è la libertà. Per cui non ti sposo”. Parola del noto finanziere torinese, 63 anni, che così annuncia la rottura, poco prima del matrimonio, con l’imprenditrice, aspirante politica,, 47. Se all’apparenza può sembrare notizia qualsiasi per chi non vive nel capoluogo piemontese e dintorni, qualcosa che non ci riguarda, la vicenda di queste due figure di spicco della Torino bene in queste ore tiene banco in rete, sui giornali e soprattutto sui social, dove ‘rimbalza’ il video dell’accaduto.: la festa in giardino per annunciare il loro matrimonio si è trasformata in uno, tanto che il video del discorso è immediatamenteto ...