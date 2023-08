Massimo Segre e Cristina Seymandi | quando l' addio show diventa gogna mediatica

(Di giovedì 10 agosto 2023) 'Il regalo che ti faccio è la libertà. Per cui non ti sposo'. Parola del noto finanziere torinese, ...

Sabrina Ferilli una furia. L'attrice ha commentato la notizia più virale della giornata. Quella che ha vistoe Cristina Seymandi protagonisti. I due, in quella che doveva essere una festa per annunciare il matrimonio, hanno dato vita a una scena da imbarazzo. Per l'occasione infatti la coppia ...'Il regalo che ti faccio è la libertà. Per cui non ti sposo'. Parola del noto finanziere torinese, ...Dramma tra le nozze di Cristina eL'alta società torinese è stata scossa da un episodio degno di una soap opera. Si tratta della controversia tra Cristina Seymandi, ...

Chi è Massimo Segre, il banchiere che ha lasciato la futura sposa alla festa di annuncio del matrimonio Open

Lui è Massimo Segre, commercialista, finanziere e banchiere vicino a Carlo De Benedetti. Lei è Cristina Seymandi, bionda quarantenne, già collaboratrice dell'ex ...La mancata sposa ha definito “una pagliacciata” la piazzata dell’ormai ex compagno aggiungendo sui presunti tradimenti di lei: “Vi assicuro che le persone che ha citato sono tutti fantasmi. E a ...