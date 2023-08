Massimo Segre e Cristina Seymandi | corna svelate alla festa di nozze | ex Vippone ironizza e cita Temptation Island

Nelle ultime ore, noto commercialista e banchiere vicino a Carlo De Benedetti e Cristina Seymandi, già collaboratrice dell'ex sindaca Appendino, passata poi con Paolo Damilano, sono ...Il video del discorso pronunciato dal noto banchierenei confronti dell'ormai ex compagna Cristina Seymandi è diventato virale sui social. 'Vai pure a Mykonos con l'avvocato di cui sei ...Cristina Seymandi, l'imprenditrice torinese lasciata la sera dell'annuncio del matrimonio, con un discorso in pubblico, dal finanziere, non ci sta a passare per fedifraga, né a predersi ...

Chi è Massimo Segre, il banchiere che ha lasciato la futura sposa alla festa di annuncio del matrimonio Open

Aveva organizzato una festa a Torino per annunciare il suo matrimonio con accanto la futura sposa, ma alla fine ha invece messo fine alla relazione davanti a tutti. "È stato manipolato da qualcuno e h ...Quello che doveva essere il party di annuncio di nozze della coppia della Torino bene è finito in modo inaspettato per gli invitati. Il video, ...