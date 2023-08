Massimo Segre e Cristina Seymandi | chi è la coppia della Torino bene che ha svelato i tradimenti alla festa di nozze Lei insultata sui social | «Sei una malafemmina»

Quella sera in cui il suo promesso sposo, il finanziere, le ha fatto una festa a sorpresa, anzi, un agguato a sorpresa, durante la quale anziché annunciare il loro matrimonio ha ...Con queste parole il noto commercialista torinese, durante una festa organizzata per annunciare il matrimonio tra lui e Cristina Seymandi , ha rivelato di essere stato tradito dalla ...Parla l'imprenditrice torinese lasciata la sera dell'annuncio del matrimonio con il finanziere: "Sono certa che sia stato messo in mezzo da ...

Torino, salta il matrimonio di Massimo Segre e Cristina Seymandi. Lui alla festa: «Mi hai tradito. Ti regalo la libertà e non ti sposo più» Corriere della Sera

Meglio di Beautiful. Lui che accusa lei che accusa lui. Non è una nuova hit estiva ma il gossip che in queste ore sta facendo parlare la Torino bene (e non solo). Che cosa ...Massimo Segre lascia così Cristina Seymandi durante la serata in cui annunciavano il loro matrimonio: pacato lui, immobile lei. E' accaduto a Torino.