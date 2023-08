Marvel | gli artisti degli effetti speciali si uniscono al sindacato

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lo scioperosceneggiatori e tecnicizzati del cinema continua e si fa sempre più forte, questa volta riguarda glizzati indiStudios: scopriamo insieme i dettagli Torniamo sull’argomento sciopero che si sta attuando negli Stati Uniti nell’ambito dei lavoratori del mondo del cinema e che punta a cambiare finalmente molti aspetti, soprattutto economici. In questo caso siamo in casaStudios, dove anche glizzati inhanno deciso di entrare a far pare delIATSE ovvero l’International Alliance of Theatrical Stage Employees. All’interno di IATSE sono rappresentati ...