Mario Cipollini | tremendo lutto per il campione del ciclismo

È morto oggi, giovedì 10 agosto, Cesare, 64 anni, ciclista professionista tra il 1978 e il 1990 e fratello maggiore di, campione iridato. Nato a Belfort, in Francia, dopo una carriera da dilettante è diventato professionista nel 1978 correndo per la Magniflex. Tra le sue vittorie quella del Giro dell'...Si è spento a 64 anni Cesare, ciclista professionista dal 1978 al 1990 e fratello maggiore di, campione del mondo nel 2002. ' La mia mente fugge a ricercare i momenti belli, questa foto ha un significato immenso per me, era appesa in una "sala" ornata di Coppe e di Trofei la ...Lutto nel mondo del ciclismo per la scomparsa di Cesare(foto da Facebook). Aveva 64 anni. Ex - ciclista professionista, fratello die padre di Edoardo, attualmente in attività tra gli Juniores, aveva corso tra i professionisti dal 1978 al ...

Ciclismo; addio a Cesare Cipollini, fratello di Mario NoiTV - La vostra televisione

È morto oggi, giovedì 10 agosto, Cesare Cipollini, 64 anni, ciclista professionista tra il 1978 e il 1990 e fratello maggiore di Mario Cipollini, campione iridato. Nato a Belfort, in Francia, dopo una ...Il ciclismo è in lutto per la morte di Cesare Cipollini, fratello del celebre Mario. Passato professionista nel 1978, con un'eccezionale deroga della Federazione Italiana che non permetteva l'ingresso ...