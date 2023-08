“Maria De Filippi? Ho un grande dispiacere” Gerry Scotti | la confessione sulla storica collega

(Di giovedì 10 agosto 2023) LadisuDe. Il famoso conduttore tv ha voluto raccontare un particolare del suo passato che non molti conoscono. E nel farlo ha voluto citare ed omaggiare una suaamica e: queen Mary. In questi giorni sono tante le persone che si rivolgono a lei. Nelle ultime ore anche Roberto Saviano ha voluto condividere un pensiero proprio versoDe. Lo scrittore ha scritto: “La potenza diè quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale”. >> “Ecco perché lei fa così”.De, il commento inaspettato di Roberto Saviano E ancora: “Stereotipata, dandole un tocco di autenticità, ...

è asciutta nei modi, ha responsabilità enormi', la confessione di Gerry Scotti Un sodalizio nato 22 anni fa quando hanno condotto il Telegatto insieme, quello traDee il ...... ha ricevuto anche il sostegno di Emma Marrone ! Ebbene sì, colei con cui anni fa ha avuto dei contrasti proprio a causa della sua love story con l'ex ballerino di Amici diDeoggi si ...... ai professionisti che ruotano intorno alla prima squadra e ad Andreache seguirà l'... Vorrei ringraziare anche Paolo Moisè eCaire, docenti presso la SUISM di Torino, entrambi mentori ...

Libero e Saviano che prega Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi per lavorare a Mediaset Open

In questi ultimi giorni Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista a ‘Novella 2000’ dove non sono passate inosservate ...Roberto Saviano come noto è fuori dalla Rai ma non molla la televisione: lo scrittore di Gomorra vorrebbe passare alla concorrenza, ossia a ...