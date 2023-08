Manchester United | Ten Hag | «Hojlund? Dobbiamo aspettare un po’»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le parole di Erik Ten Hag, tecnico del, sul caso: «Penso che stia facendo buoni progressi. Quando sarà disponibile sicuramente giocherà» In Inghilterra fa discutere il caso, comprato dale subito ai box per dei problemi alla schiena. Nonostante la rabbia dei tifosi, Erik Ten Hag ha voluto calmare gli animi, non dicendosi preoccupato. Di seguito le sue parole. «Non è semplice dire come andrà questo processo, ma penso che stia facendo buoni progressi. Quando sarà disponibile sicuramente giocherà, ma non ci aspettiamo che in così poco tempo sia in forma al 100%. Quindiancora un po’».