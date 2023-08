Manchester United | che guaio Hojlund! Non potrà giocare più di una volta a settimana

(Di giovedì 10 agosto 2023)Hojlund per il: il danese nondisputare più di una partita aSecondo quanto scrive il Daily Mail, ildovrà fare i conti con un serio problema riguardante Rasmus Hojlund. I dolori alla schiena costringeranno infatti il danese a nonpiù di una gara a, per non correre ulteriori rischi. Unmuscolare con cui dovrà convivere per un po’ di tempo.

È arrivata infatti la prima offerta del Fenerbahce alper Fred : 15 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza del Fulham . ADDIO PREMIER - I londinesi erano stati i primi a ...Fred in uscita dal: la sua possibile cessione al Fenerbahce libera lo spazio per l'arrivo di Amrabat Ilsta cercando di cedere a centrocampo per trovare uno spazio per Amrabat. Con ...Ancora più lontani il, a 12,00, e il Chelsea, a 16,00. C'è poi il Newcastle che, ritrovata la Champions dopo 20 anni e con importanti investimenti sul mercato, può essere la mina ...

L'affare da 100 milioni di euro che vedrebbe il secondo miglior marcatore della Premier trasferirsi in Bundesliga rischia di saltare ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...