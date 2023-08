Maltempo | Fina Pd | ' Bignami candidato della vergogna e affetto da proiezione psicologica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "A favore di telecamere e con un singolare cruciverba alle spalle, il vicesegretariolancia la sua candidatura alla presidenzaregione Emilia Romagna, del tutto disinteressato a una terra piegata dall'alluvione e dalla lentezza da bradipo del suo governo. Naturalmente nemmeno Fratelli d'Italia avrà mai il coraggio di candidare chi si è mascherato da nazista, maquesto per ora lo ignora e snocciola risultati sulla risposta all'alluvione che vede solo lui; non le cittadine e i cittadini romagnoli e chi li rappresenta da amministratrici e amministratori, costretti ogni giorno a denunciare ritardi e assenze". A scriverlo in una nota e il tesoriere del Partito democratico, Michele. "Al massimo dell'ispirazione - continua -,dice che i ...