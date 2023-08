(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. " "Spesso i comunicati stampa si aprono con la frase di rito 'apprendo con sorpresa', ma ormai quando leggo le dichiarazioni dei dirigenti del Pd non riesco a sorprendermi di nulla. La capogruppo alla Camera Chiara Braga e il senatore Boccia hanno accusato il viceministro Bignami di avere mentito per ...

Lo dichiara Beatriz, deputata di Fratelli d'Italia, che poi conclude: "Ma c'è di più: visto ... esattamente i luoghi dove ilha causato danni e vittime".Da Montescudo - Montea Novafeltria e i comuni a loro limitrofi. Ora sul tema sale in ... degli smottamenti, del dissesto dovuto all'eccezionale ondata diprimaverile - conclude ...In caso dialcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. I principali lavori ... Via Cristoforo, tra il sottopasso ferroviario e fermata bus 'Sostegno' linea 30, ha dei ...

Maltempo: Colombo (Fdi), 'Schlein aveva anche delega a montagne e aree interne' La Gazzetta del Mezzogiorno

Siccome a tre mesi dall’alluvione i soldi promessi dal governo alla Romagna non arrivano (“Indennizzi che siano il più possibile alti con obiettivo 100%”, Giorgia Meloni, 7 giugno 2023), i parlamentar ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Spesso i comunicati stampa si aprono con la frase di rito ‘apprendo con sorpresa’, ma ormai quando leggo le dichiarazioni dei dirigenti del Pd non riesco a sorprendermi di ...