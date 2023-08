Maltempo | Buonguerrieri Fdi | ' Pd non sa leggere | Schlein assessore con delega per il clima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Dopo aver fallito su tutti i fronti, e gli emiliano-romagnoli ne hanno pagato le spese durante l'alluvione di maggio, alla sinistra non è rimasto che giocare con le parole: ma almeno il Pd dovrebbe imparare aprima di attaccare i membri del governo. Se Braga e Boccia avessero letto la scheda del loro segretario Elly, ai tempi in cui era vice del presidente Bonaccini, avrebbero scoperto e verificato coi loro occhi che eraalla transizione ecologica conal Patto per il. Ma sono capaci di mentire anche su questo, come mentono sull'azione del governo, solo per nascondere le evidenti responsabilità nella disastrosa gestione del territorio". Lo dichiara Alice, deputata di Fratelli d'Italia.