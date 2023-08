Maltempo | Bignami a Pd | ' Schlein non aveva delega a clima? Mentite per coprire disastri'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "I capigruppo di Camera e Senato del Pd dicono che Ellynon era assessore conal? Ecco il link al sito della Regione Emilia-Romagna in cui ci sono le deleghe tra cui appunto quella per il. https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/personeorganipolitici/DettaglioAnagrafica.aspx?mat=14796&tipo=INCA&legislatura=11. Mentono su tutto. Su questo, sul fatto che non stiano arrivando i soldi dal governo, mentono su ogni cosa. Negano la realtà per non rendere conto dei loro. Noi continuiamo a lavorare per la Romagna e per rimediare ai danni che hanno causato. I fiumi esondati nel 2023 sono in larga parte gli stessi esondati nel 2019. Negano anche questo?". Così il viceministro ai Trasporti di Fratelli d'Italia, Galeazzo ...

Roma, 10 ago. " "L'ineffabileimputa a Elly Schlein la responsabilità dell'alluvione in Romagna, in quanto già assessore al clima (!). Falso, oltre che totalmente assurdo. Un governo in drammatica difficoltà nel gestire l'...Roma, 10 ago. " "Il viceministrosi diverte a dare i numeri come al Lotto. Continuano gli show a favore di telecamera e continua a fare polemica politica e ideologica senza proporre soluzioni per le migliaia di aziende e ...Roma, 10 ago. " "Il viceministro, quello che si traveste da nazista per sfizio, dovrebbe chiedere scusa alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Dovrebbe dimettersi perché il governo di cui fa parte non è stato ...

Maltempo: Bignami (Fdi), 'su agricoltura Vaccari mente, ministero ha stanziato altri 50 milioni' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Bignami mente sapendo di mentire! Elly Schlein non è mai stata 'assessora al clima' in Emilia-Romagna, diversamente da quanto dichiarato dal viceministro Bignami. La V di ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Bignami senza vergogna prova a costruire la sua carriera politica con menzogne sull’alluvione in Emilia Romagna. Non funzionerà. Suoi e del suo governo sono i soldi che no ...