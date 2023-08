Maltempo | Barcaiuolo Fdi | ' show patetico del Pd | accusa Bignami per nascondere errori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Ma con quale faccia, con quale coraggio, il Partito democratico ha ordinato oggi ai suoi esponenti di bombardare mediaticamente il vice Ministro, sia con patetici giochi di parole politici sia attraverso vere e proprie offese personali, come quella a opera del collega modenese Vaccari, che lo invita a 'non blaterare e studiare l'italiano'. Sintomo di rozzezza istituzionale oltre che di incapacità ad accettare le critiche: hanno chiesto di fare subito, dopo l'alluvione, e abbiamo fatto subito, hanno chiesto risorse, le hanno chieste subito e il governo le ha messe subito. E adesso dicono: 'Avete sbagliato, non bisognava fare così'. Proprio loro, che non hanno saputo gestire in 11 anni l'emergenza provocata dal terremoto in Emilia, proprio loro che usano oggi l'arroganza perciò che ormai è chiaro alla ...