L'omosessualità è fuorilegge in Malesia e le persone della comunità Lgbtq sono vittime di continue discriminazioni. Già a maggio, l'unità delle forze dell'ordine della Malesia presso il ministero

Malesia, vietati orologi arcobaleno Swatch, pena 3 anni in cella Agenzia ANSA

Rischia tre anni di carcere in Malesia chi indossa o vende orologi con i colori dell'arcobaleno, inclusi quelli prodotti dal marchio svizzero Swatch.Rischia tre anni di carcere in Malesia chi indossa o vende orologi con i colori dell'arcobaleno, inclusi quelli prodotti dal marchio svizzero Swatch, ha dichiarato oggi in una nota il ministero dell'i ...