Mahmoud mutilato e decapitato | la conferma dei Ris che inguaia gli stranieri

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo esser stato ucciso, il cadavere del giovaneAbdalla è statosulla spiaggia di Chiavari: lo hannoto i primi rilievi effettuati dai Ris di Parma. I principali sospettati restano i due cittadini nordafricani per i quali il ragazzo lavorava

Omicidio Mahmoud, la conferma: il corpo del ragazzo è stato mutilato in spiaggia GenovaToday

Mahmoud Abdalla, il parrucchiere di 19 anni trovato senza testa e mani al largo di Santa Margherita, sarebbe stato mutilato: il retrobottega del barber shop di via Dante. In carcere sono finiti i suoi ...Il sopralluogo dei Ris conferma tracce ematiche anche in corso Dante, oltre che nell'appartamento di Sestri Ponente ...