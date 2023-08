Lutto in Rai | morto improvvisamente il membro del Cda Riccardo Laganà Aveva 48 anni

(Di giovedì 10 agosto 2023) È scomparsoquesta notte per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cuiera il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel CdA Rai. ‘«L’improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico’». Così la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio si fanno interpreti del grande cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e di tutti i lavoratori Rai per la morte di...

Il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà si è spento improvvisamente per un arresto cardiaco. Aveva solamente 48 anni.