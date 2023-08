in. È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà . Sgomento e commozione tra i dipendentidi cui Laganà era il ...Ma davvero abbiamo sempre bisogno di un pretesto per criticare di Redazione Peopleper ... Insomma, che la si ami o no, Selvaggia Lucarelli in giuria anima la serata del programmapiù longevo ...Enpa chiede anche alla, servizio pubblico, e alle altre televisioni di non trasmettere più ... Ma davvero abbiamo sempre bisogno di un pretesto per criticare di Redazione Peopleper Sandra ...

Lutto in Rai, morto il consigliere Laganà Il Foglio

La redazione di Report è in lutto. Il conduttore Sigfrido Ranucci ha annunciato sui social la scomparsa di un prezioso collaboratore, postando una sua foto e una dedica a lui riservata. Stiamo ...Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha comunicato ai tanti telespettatori del programma un pesante lutto subito.