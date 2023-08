Lutto in Rai | morto a 48 anni il consigliere Laganà

(Di giovedì 10 agosto 2023) La Rai è inper la scomparsa improvvisa di Riccardodi amministrazionea causa di un arresto cardiaco. Il comunicato della Rai La Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio, esprimendo il cordoglio dell’intero Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, ricordano con affettoper il suo costante impegno a favore dell’emittente. “L’improvvisa scomparsa di Riccardo– si legge in una nota – è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico”. Le condoglianze del governo Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del ...

Un lutto improvviso colpisce la Rai. È scomparso nella notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendente Rai nel CdA di viale Mazzini.