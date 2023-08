L' ultima esibizione di Svetlana e Kristina | le due ragazze uccise dall' attacco su Zaporizhzhia

(Di giovedì 10 agosto 2023) su Tg. La7.it - Avevano diciannove e ventuno anni,. Era stata la guerra a frale conoscere, durante un concerto per militari. Da quel momento, sempre insieme. ...

Avevano diciannove e ventuno anni, Svetlana e Kristina. Era stata la guerra a frale conoscere, durante un concerto per militari. Da quel momento, sempre insieme. Come due sorelle. A unirle, la musica.Stavano suonando per strada a Zaporizhzhia un’ora prima che un missile russo, ieri, colpisse la città. Quella nel video, diffuso su X dal ministro ucraino dell’Interno Anton Gerashchenko, è l’ultima ...