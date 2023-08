(Di giovedì 10 agosto 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha esortato le nazioni ricche a mantenere le promesse non mantenute di finanziare la lotta deiin via di sviluppo contro il cambiamento ...

Madre Natura ha bisogno di soldi, di finanziamenti, perché lo sviluppo industriale l'ha distrutta negli ultimi 200 anni", ha detto in una conferenza stampa. Il vertice si è concluso con un ...

Lula incalza i paesi sviluppati: devono dare più soldi per proteggere l’Amazzonia Globalist.it

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha esortato le nazioni ricche a mantenere le promesse non mantenute di finanziare la lotta dei Paesi in via di sviluppo contro il cambiamento climati ...