L’Ucraina apre alle mediazioni | ma ad una condizione

(Di giovedì 10 agosto 2023)a possibili, ma le condizioni le dettano direttamente loro: questo è quello che ha fatto capire direttamente il ministro degli Esteri del Paese, Dmytro Kuleba Si è arrivati al giorno numero 533 di conflitto in Ucraina dove la situazione, ogni giorno che passa, diventa sempre più tragica. Nel cuore della notte ci sono stati attacchi nella regione di Zaporizhzhia dove sono stati uccisi quattro civili (il numero potrebbe essere addirittura maggiore visto che mancherebbero all’appello altre persone). Senza dimenticare l’attacco che si è verificato vicino Mosca in un deposito dove ci sono moltissimi feriti (tra questi gravi). Poi l’abbattimento di 11 droni ucraini a Mosca e viceversa. La Russia attacca,si difende e risponde. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba (Ansa Foto) ...

8.00 Kuleba:non parliamo con Putin. Ma "" Non "disposti a negoziare direttamente con Putin (...), non ...territoriale dell'. Kiev non vede novità circa'iniziativa di pace vaticana, "ma'...Di conseguenza, anche qui'offensivaè in fase di stallo,...'offensiva di successo delle truppe russe continua nella ... Novoselivka è stata pressa, il cheopportunità per un'ulteriore ...'annunciola strada alla coalizione di 11 paesi occidentali ...statunitensi che presto dovrebbero essere forniti all'. ...