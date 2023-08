Luciana Littizzetto | com’è realmente Maria De Filippi | il retroscena

(Di giovedì 10 agosto 2023) Personaggi Tv.ha consegnato una lettera al magazine Oggi dedicata aDe. Le due si conoscono da tanti anni: si sono incontrate per la prima volta negli studi televisivi, quandoiniziò a chiamare lacome ospite delle sue trasmissioni, come C’è posta per te e Amici. Poi anche Fazio invitò più volte siache Costanzo a Che Tempo che Fa. Tra le due, che inizialmente erano semplicemente colleghe, è nata una bellissima amicizia. (Continua dopo le foto) Leggi anche:De, dramma dopo la morte di Costanzo: non si era mai saputo Leggi anche:Deavvistata in un’auto di lusso: dove stava andando Il rapporto tra ...

La comica torinese ha parlato del rapporto che da anni la lega alla conduttrice Mediaset. In attesa di sbarcare a Tu si que vales , dove sar una delle giurate della prossima edizione, l attrice ha ...La grande amicizia trae Maria De Filippi è ormai assodata, le due non ne fanno certo mistero e molte volte appaiono insieme anche in televisione. Non a caso,sta proprio per entrare a far parte ...Anche, dopo Roberto Saviano, ha scritto una lettera a Maria De Filippi. 'È sempre lei che incoraggia me', spiega la comica. 'La parola più frequente che mi dice per spronarmi è 'cretina'...

Luciana Littizzetto commovente su Maria De Filippi: "Maneggiare con cura" Liberoquotidiano.it

Le due donne coltivano ormai da tempo una sincera amicizia sia davanti che dietro le telecamere, e la comica torinese ha voluto scrivere una toccante lettera.Luciana Littizzetto, dedica speciale alla conduttrice: “Mi ha sempre incoraggiato” La celebre comica italiana ha recentemente scritto una ...