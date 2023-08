Lourdes Leon Ciccone indossa… solo la borsa

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sexy e in posa come mamma l’ha fatta, o quasi:nella campagna di Dion Lee è vestitacon delle borse e un paio di stivali over the knee. Sono scatti a tutta sensualità e dal gusto bondage quelli realizzati da Carlota Guerrero, con la figlia di Madonna sexy tra le catene. Gli scatti provocantitestimonial di Dion LeeUn trio di scatti provocanti e sexy quelli cheha pubblicato sui social e che la vedono protagonista della nuova campagna di Dion Lee. In uno indossa due borse allacciate insieme a formare una sorta di reggiseno mentre una terza, come una specie di altalena, nasconde il pube. Gli stivali lace-up che porta ai piedi contribuiscono a creare un’atmosfera bondage. ...