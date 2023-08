1947: Nasce a Pavia Giampiero Anelli, in arte Drupi, cantante. Avanti TAGS 10 agosto , Luigi Tenco , Paul McCartney La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine ...In occasione del compleanno dell' ex allievo di, infatti, i due giovani artisti hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto ! Sia Isobel che Cricca hanno condiviso sui loro ...Tuttavia Cosmary, diventata quest'anno velina di Striscia la notizia , si era innamorata e fidanzata con Alex, il cantante ed allievo di, aspettandolo fino alla fine del programma. ...

Lorella Cuccarini, fantastico 50 Vanity Fair Italia

Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...Compie oggi 58 anni Lorella Cuccarini, alias “la più amata dagli italiani”. Nata a Roma il 10 agosto 1965, Lorella Lorenza Luciana Cuccarini (questo il nome completo) viene scoperta da Pippo Baudo che ...