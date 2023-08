L' ombra del racket sul litorale romano | tre esplosioni in tre giorni 

(Di giovedì 10 agosto 2023) AGI - Torna l'delsul lungomare. Tre bombe carta esplose nel giro di tre giorni. Le prime due nella notte tra il 7 e l'8 agosto scorso a Ostia e Fiumicino. E ieri sera la terza: un ordigno artigianale è esploso nei pressi di un autosalone in vicolo di Dragona, ad Acilia, a pochi minuti dal mare. La deflagrazione ha provocato danni alla struttura e a un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti sul posto. L'episodio sta facendo il giro dei social network. Nei giorni scorsi altre due bombe erano esplose a Ostia e a Fiumicino. Colpiti il ristorante da 'Da cacio e Pepe' in via Passo Buole: l'ordigno artigianale ha distrutto interamente la vetrata e danneggiato in vari punti la veranda all'esterno della struttura. Danni anche agli arredi e agli assi di sostegno. L'altra ...

Comincia a rompersi il velo di silenzio sulla morte in Colombia nel 2020 di Mario Paciolla, giovane attivista per i diritti umani e collaboratore dell'Onu. Intervista ai genitori che hanno sempre cont ...