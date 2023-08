LIVE Sinner-Murray | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | più tardi la sfida tra l’azzurro e lo scozzese

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 18.30, NON PRIMA DELLE 20.00) 21:32 La pioggia della mattinata canadese non dovrebbe influire sull’orario di inizio dell’incontro. E’ già terminato il primo match della sessione diurna sul Centrale di, dove con un doppio 6-3 l’americano McDonald ha battuto il redivivo Milos Raonic. Tra pochi minuti saranno in campo Medvedev contro Musetti, e non prima delle 1.00 di notte (italiana) sarà il turno di Alcaraz-Hurkacz. Al termine della partita tra lo spagnolo e il polacco scenderà finalmente in campo Jannik. 21:30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per gli ottavi ...