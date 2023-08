LIVE Sinner-Berrettini 6-4 3-0 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | il classe 2001 trova il break in avvio di secondo set!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming –: per chi è più importante vincere? 40-0 Servizio vincente al corpo, tre palle game. 30-0 Fuori misura con il dritto, ora il match probabilmente si giocherà nei turni di battuta dell’altoatesino. 15-0 Servizio vincente al centro del n.38 ATP. 3-0 Game! Prima esterna vincente econsolidato per il n.8 al mondo. 40-0 Difende tutto Jannik, alla fine lo slice di Matteo finisce sul nastro. 30-0 ACE, il terzo di questoset. 15-0 Prima vincente dell’altoatesino, che sta giocando ora in maniera impeccabile. 2-0...