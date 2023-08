LIVE Musetti-Medvedev | 4-6 | 4-6 ATP Toronto 2023 in DIRETTA | il russo è più attento nei momenti decisivi e vince un match equilibrato

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MURRAY (4°DALLE 18.30, MA IL 3° INIZIA ALL’1.00) 23.20 In entrambi i parziali la differenza l’ha fatta il settimo gioco. Sia nel primo set che nel secondo infatti si è arrivati sul 3-3 e servizio, ma are il game è stato ilche poi ha controllato il vantaggio fino alla fine del set. 23.18 Partita molto equilibrata che si è giocata su pochi punti. Alla fine delha vinto solamente 8 punti in più del suo avversario, 3 nel primo set e 5 nel secondo. 6-4, 6-4 Game, set and: con una primante ilchiude un ottimo ...