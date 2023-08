LIVE Musetti-Medvedev | 3-3 ATP Toronto 2023 in DIRETTA | grande equilibrio nelle fasi iniziali di match

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MURRAY (4°DALLE 18.30, MA IL 3° INIZIA ALL’1.00) 40-40 Ace!! È il secondo della partita per l’azzurro. 30-40 Va fuori giri con il dritto, con la palla che termina sia lunga che larga. Seconda 30-30 Scambio durissimo vinto da. Il russo è stato in controllo del punto sin dai primi colpi, facendo fare da tergicristallo all’italiano, per poi chiudere a rete. 30-15 Sbaglia lo smashdopo essersi aperto benissimo il campo. 30-0 Sbaglia con il dritto, esasperato dalla continua variazione tra slice e top messa in campo dall’azzurro. 15-0 Rimane troppo distante dalla palla il russo sulla seconda di. 3-3 Gioco ...

Reduce dal difficile successo con Kokkinakis, il carrarino va a caccia del primo quarto di finale in un 1000 su cemento outdoor. Di fronte c'è il giocatore più in forma su questa superfice, vincitore ...TORONTO (CANADA) - Big match agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il carrarino, n.19 Atp, sfida il russo Daniil Medvedev , terzo giocatore del ranking mondiale e ...Impegno "tosto" per Lorenzoterzo turno (ottavi) del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO ...

LIVE Musetti-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il toscano tenta l'impresa per approdare ai quarti di finale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MURRAY (4° MATCH DALLE 18.30, MA IL 3° INIZIA ALL'1.00) 19.10 Il match tra Musetti e Medvedev è previsto come secondo match sul cent ...