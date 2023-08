LIVE Italia-USA 0-1 | Mondiali volley femminile U19 in DIRETTA | azzurre avanti 11-9 nel secondo set

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET 19-21 Attacco vincente da zona 2 di Vander Wal. 19-20 Questa volta la battuta se ne va. 18-20 Ace Flynn. 18-19 Arriva l’ennesimo muro messo a segno dalla numero 4 delle statunitensi. 18-18 Parallela vincente di Anyanwu. 18-17 Lunga la battuta di Mullen. 17-17 Pizzica la linea di fondo l’attacco centrale di Vander Wal. 17-16 Passa la diagonale di Adigwe. 16-16 Attacco vincente di Vander Wal, di nuovo parità. 16-15 Arriva anche il monster block per la numero 4 delle americane. 16-14 Vincente la diagonale di Ames. 16-13 Mani out di Lisa Esposito! Time-out USA. 15-13 MURO ADIGWE! 14-13 Questa volta sono le americane a commettere un’infrazione nel palleggio. 13-13 Ace per Mullen. 13-12 Errore in ricezione commesso da parte delle. 13-11 Sbaglia la battuta Ilaria ...

Ore 21:40 - Beltran vicinissimo alla Fiorentina . L'offerta della Roma è t roppo bassa per ... L'attaccante potrebbe tornare ine ritrovare il suo amico di infanzia Dybala : i due hanno ...... NEWS E TRATTATIVEEMIL AUDERO all' INTER (dalla Sampdoria) Emil Audero è un nuovo calciatore ... Quarta squadra indopo le precedenti esperienze con Carpi, Trapani e Spezia. JENS CAJUSTE ...Allenatore : Fabio Pecchia Dove vederla in TV e in streaming I diritti televisivi di tutta la Coppaper la stagione 2023 - 24 sono ancora in mano a Mediaset, che trasmetterà ogni singolo ...

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

Dopo il trionfo al Torneo dell'Acropolis grazie agli ottimi successi contro Serbia e Grecia, l'Italia tornerà in campo domenica 13 agosto per sfidare Portorico in un'amichevole. La palla a due di ques ...Torneo dell’Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la ...