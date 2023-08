LIVE Italia-Grecia 72-70 | amichevole basket in DIRETTA | palla per gli azzurri a 2 | 7? dalla sirena

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-70 Tripla della beffa per Papanikolaou. 72-67 Uno su due per Fontecchio. Fontecchio in lunetta. 71-67 Walkup segna da 2. Rimessa, con una tripla possono sperare. 71-65 Spissu fa uno su due in lunetta. Sbaglia, da 0 metri Mitoglou: Game, set & matchpersaa 50?fine. Gran giocata difensiva di Walkup su Fontecchio, sempre. Fallo di Mitoglou che verrà visto al tavolo dagli arbitri. 70-65 Due facili per Papagiannis. Timeout da 3 minuti per la, gli arbitri soprassiedono. 70-63 Marco ‘attributi fumanti’ Spissu! Mette la tripla forse della staffa. Polonara sbaglia da 3, MELLI rimbalzo offensivo. 67-63 Due su due per ...