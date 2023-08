LIVE Italia-Grecia 67-61 | amichevole basket in DIRETTA | partita riaperta completamente a 3? dalla sirena

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout ad Atene con 2’32”che, complice un passaggio a vuoto azzurro e un paio di buone giocate greche, adesso è aperta a ogni tipo di scenario. 67-61 Ratzidakis in lunetta dopo il fallo subito a rimbalzo. MELLI STRAPPA LA PALLA E SUBISCE IL FALLO. Melli viene stoppato, poi lotta per riprenderla ma la palla rimane alla. In&out clamoroso greco per il -3. 67-61 Ratzidakis riapre i conti sulla palla persa azzurra. 67-59 Tap-in di Papanikolaou. Fallo di Ricci su Walkup. Quarto di squadra. Severini sbaglia da 3. 67-57 Tre su tre per Rogkavopoulos a 5:40. Fallo sul tiro da 3 di Rogkavopoulos di Melli. Brutta giocata questa del reggiano. 67-54 Dorme la difesa, 12 e 13 per Melli. 65-54 Canestro agevole di ...

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

Torneo dell'Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la ...