LIVE Italia-Grecia 62-52 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri davanti a inizio quarto periodo

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-52 Tripla di Rogkavopoulos che si è acceso! 62-49 Ricci col semigancio sinistro! 60-48 Canestro e fallo di Rogkavopoulos. Gran taglio di Ricci che però mette un piede fuori. PAJOLA la strappa a un giocatore greco. 60-46 Pajola chiude il contropiede. SPLENDIDA GIOCATA DIFENSIVA DI PROCIDA. ALTRA RUBATA. 58-46 Uno su due per Gabriele. Rubata di Procida, due tiri liberi per lui. Ricci mattone da 3. Iniziato il! Leader della partita per punti segnati è Fontecchio (16). Incredibilmente un’altra gestione sciagurata dell’ultimo possesso rimette in carreggiata la, che avrebbe potuto trovarsi anche a -15 in caso di 3 punti segnati dall’e che invece sono a -11. Comunque vada Pozzecco dovrà lavorare molto bene su questo ...

Ore 19:50 - Ibanez è ufficialmente un giocatore dell' Al - Ahli . A dare l'annuncio ... L'attaccante potrebbe tornare ine ritrovare il suo amico di infanzia Dybala : i due hanno ...La stagione, però, non é iniziata nel migliore dei modi, avendo incassato dalla Reggiana un sonoro 6 - 2 nel turno preliminare di Coppa. Il Pineto, invece, con molto entusiasmo sta per fare il ...La diretta testualedi- Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 di basket maschile . Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 contro la Serbia, tornano in campo per ...

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

La partita Bari-Parma del 12 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Tim Cup 2023/2024 ...Torneo dell’Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la ...