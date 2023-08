LIVE Italia-Grecia 55-42 | amichevole basket in DIRETTA | adesso azzurri caldissimi da 3!

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARimbalzone di Pajola! 55-42 Due su due dalla lunetta per l’azzurro. 53-42 Spagnolo in lunetta per due tiri liberi. Timeouta 2:13 dalla fine del terzo quarto. Spagnolo manda a vuoto il difensore e ha velleità di schiacciare!!! Si accontenta di due tiri liberi. Stupidaggine di Thanasis, in completa confusione oggi. Fallo in attacco. 53-42 SEVERINI da treee!glida 3 sono caldi come stufe! 50-42 Lountzis punisce la mancata comunicazione azzurra. Thanasis Antetokounmpo STOPPATO da PAJOLA. 50-40 La tripla di PIPPO RICCI!!! Ricci forza un tiraccio ma SEVERINI con il rimbalzo offensivo regala un extra possesso! 47-40 Tripla di Moraitis ben costruita dopo il TO. Timeouta 4:40 dalla fine del terzo periodo. Fallo a rimbalzo ...

La diretta testuale di Italia-Grecia, partita del Torneo Acropolis 2023 di basket maschile. Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89-88 contro la Serbia, tornano in campo per

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

Torneo dell'Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la