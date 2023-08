LIVE – Italia-Grecia 35-31 | Torneo Acropolis 2023 basket maschile in DIRETTA

(Di giovedì 10 agosto 2023) Latestualedi, partita deldi. Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all’esordio per 89-88 contro la Serbia, tornano in campo per una nuova amichevole importante nel percorso di avvicinamento verso i prossimi Mondiali che definirà anche i convocati per la rassegna iridata. Gli azzurri si confrontano ora con i padroni di casa della, sconfitti dalla Serbia nel match di apertura di questo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.45ne di giovedì 10 agosto all’OAKA Arena di Atene, in. Sportface.it vi terrà ...

... tanto che durante gli show di Seattle ilha registrato vibrazioni simili a quelli di un ... Il tour arriverà inin 2 date previste il 13 e 14 luglio 2024 presso lo stadio di San Siro a ...La diretta testualedi- Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 di basket maschile . Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 contro la Serbia, tornano in campo per ...Di: Redazione SardegnaRoma, 10 ago. - "Con il Governo c'è un dialogo positivo e costruttivo che vogliamo rendere ... "il Governo fa bene a difendere alcune posizioni ine in Europa - ...

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

Torneo dell’Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la ...La popstar multiplatino Taylor Swift ha annunciato a sorpresa dal palco della data del 'Eras Tour' a Los Angeles la pubblicazione di '1989 (Taylor’s Version)', in uscita venerdì 27 ottobre. Da oggi è ...