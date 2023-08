LIVE Italia-Grecia 26-19 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri davanti grazie alla difesa a inizio secondo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEnnesimo errore da 3 della. Errore di Spagnolo. Fallo su Melli, tornato in campo. Sbaglia Ricci un tiro difficile in allontanamento ma altra ppersa greca. Errore da 3. P. 26-19 Perso Diouf d! Papanikolaou sbaglia da 3. 24-19 Zero su due per il greco. 24-19 Altri due tiri liberi per l’ex Olimpia Mitoglou. 24-19 Ppersasul +5. 24-18 Canestro e fallo Mitoglou. Timeout. 24-16 SPAGNOLO segna un fade away su Moraitis. 22-16 Pajola da tre!!! 19-16 Sbaglia Ricci il semigancio, iniziato il. Ottimo primo...