LIVE Italia-Grecia 24-18 | amichevole basket in DIRETTA | azzurri davanti grazie alla difesa a fine primo quarto

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-18 Canestro e fallo Mitoglou. Timeout. 24-16 SPAGNOLO segna un fade away su Moraitis. 22-16 Pajola da tre!!! 19-16 Sbaglia Ricci il semigancio, iniziato il secondo. Ottimono, soprattutto intenendo a 4/16 i greci. In attacco pesa l’1/9 da tre. 19-16 Sbaglia Pajola allo scadere!. 19-16 Sbaglia il tiro libero Luca, PROCIDA prende il rimbalzo e carambola perfettamente sulle gambe di un greco. 19-16 Severini tripla e fallo subito!! Eccola la prima tripla azzurra. 16-16 Due su due per Papapetrou. Papapetrou subisce un fallo da Pajola su tiro. 37 secondi p...

LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali OA Sport

