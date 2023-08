LIVE Italia-Grecia 16-14 | amichevole basket in DIRETTA | grande inizio difensivo per gli azzurri!

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAcon il timeout a 1:15 dalla fine del primo quarto. ANCORA ZERO TRIPLE PER GLI AZZURRI (0/8). 16-14 Papapetrou da 3. 16-11lavoro in post di Fontecchio, sbaglia il tiro segue e segna. 14-11 Mitoglou 2 su 2. Thanasis si scaglia contro la difesana, un po’ senza criterio, ma trova lo scarico per Mitoglou che torna in lunetta. Severini entra e spara da 3. Tiro sbagliato ma aggressivo: BENE! 14-9 Uno su due per Mitoglou. Giungla a rimbalzo, ne esce un giocatore greco con la palla e guadagna 2 tiri liberi. Fallo di Ricci su Papapetrou. Palla persa banale. Stoppata subita da Ricci, l’azzurro se la riprende l’azione dopo.aggressività e intensità azzurra. Walkup fa una schifezza non prendendo il ...

In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6, ha vinto il ... il cantautore torinese intraprende un tour in tuttacompletamente sold out che culmina con il ...La diretta testualedi- Grecia , partita del Torneo Acropolis 2023 di basket maschile . Gli uomini del Ct Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria all'esordio per 89 - 88 contro la Serbia, tornano in campo per ...

Torneo dell'Acropoli all'OAKA di Atene: dopo la combattuta vittoria contro la Serbia di mercoledì 9 agosto, la Nazionale azzurra torna in campo alle ore 18:45 per affrontare la ...