LIVE Ciclismo femminile | Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA | Chloe Dygert torna sulla vetta del mondo! Completano il podio Brown e Schweinberger | azzurre indietro

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAJUNIOR DIDALLE 12.24 17.34 La top-ten dellaindividualeai: 1USA 46:59 2Grace AUS 0:06 3Christina AUT 1:13 4 HENDERSON Anna GBR 1:15 5 LABOUS Juliette FRA 1:22 6 VOLLERING Demi NED 1:28 7 SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka POL 1:38 8 NEBEN Amber USA 1:52 9 MARKUS Riejanne NED 2:08 10 HOWE Georgie AUS 2:26 17.31 Nona posizione finale per Markus, finisce ufficialmente lairidata. 17.30 Markus è ancora distante 500 metri dal traguardo. 17.29 Attendiamo ...

sabato 12 agosto , mentre lunedì 14 agosto SEGUI IL LIVE DELLA GARA PROGRAMMA SU STRADA MONDIALI GLASGOW 2023: DATE, ORARI E TV MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA

LIVE Ciclismo, Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA: Letizia Paternoster e Simone Consonni per regalare l'ultima gioia azzurra! OA Sport

Il ct della Nazionale ha analizzato il bilancio degli azzurri: "Con più fortuna avremmo avuto qualche medaglia in più". Dagnoni: "Dimostrato di essere competitivi. Bicchiere mezzo pieno" ...Ottavo giorno dei Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Dopo l’oro di ieri di Lorenzo Milesi nella prova a cronometro, categoria under 23, continua il percorso degli italiani in gara. Come di consuet ...