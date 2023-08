LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | l’Italia vuole chiudere con altri podi! Medaglie per Stronati e Disabato

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20. Queste le protagoniste del salto con l’asta femminile: 1 1104 LTU MIKLY?I?T? Rugil? 4.10 4.03 120 2 1227 SUI STUCKI Alexandra 4.05 4.05 152 3 803 AUT RAUTER Magdalena 4.00 4.00 134 4 846 CZE ŠVÁBÍKOVÁ Apolena 4.08 4.08 138 5 1266 SWE WINBERG Sara 4.20 4.08 86 6 1078 ITA NNACHI Great 4.25 4.25 60 7 1191 SLO BENEDETI? Vita 4.00 4.00 123 8 807 BEL LEPÈRE Lola 4.04 4.04 114 9 1260 SWE ROTH Kajsa 4.12 4.12 99 10 882 FIN JÄRVINEN Tuuli 4.16 4.10 143 11 1016 GRE TRIANTAFYLLOU Iliana 4.24 4.24 84 12 1117 NED KIEFT Marijn 4.13 4.13 119 16.19. Nel decathlon tra poco il secondo gruppo del giavellotto che definirà la classifica ad una prova dalla fine. Peral momento c’è Nonino in top 8 16.17: In chiusura Stefano Benzoni e Vittore Simone Borromini cercheranno di essere protagonisti in un ...

... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ......poco all'inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione. L'...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tante carte da medaglia per gli azzurri nella giornata di chiusura OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Si parte il programma con la 10 km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato 5.55: Buongiorno amici di OA Sport e b ...Una medaglia dalla marcia italiana anche nella gara maschile agli Europei under 20 di Gerusalemme. Nei 10.000 metri conquista il bronzo Giuseppe Disabato, sedicenne pugliese che conferma il suo talent ...