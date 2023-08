LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Great Nnachi argento nell’asta! Cavo quinta nei 400 ostacoli

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58: Che battaglia per l’oro! Vince la Germania che resiste al comando per tutto il rettilineo e chiude con 43?82, nuovo record europeo di categoria,per la Gran Bretagna con 43?86, bronzo per la Repubblica Ceca con 44?68. L’Italia era stata squalificata in batteria per cambio irregolare 17.54: Tra poco la staffetta 4×100 femminile con queste squadre al via: 1 POL Poland 44.31 45.61 2 SWE Sweden 44.78 45.93 3 ESP Spain 44.66 45.04 4 FRA France 43.68 44.81 5 GBRBritain & Northern Ireland 43.78 44.24 6 GER Germany 44.27 44.39 7 SUI Switzerland 43.70 44.79 8 CZE Czech Republic 44.35 44.84 17.52: E’ITALIAN CON! Terzo errore consecutivo per l’azzurra: uno a 4.25, due a 4.35 ma bastano i ...

... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ......poco all'inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione. L'...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tante carte da medaglia per gli azzurri nella giornata di chiusura OA Sport

È in corso il pomeriggio finale degli Europei U20 di Gerusalemme. DIRETTA STREAMING - I Campionati Europei under 20 di Gerusalemme (Israele) sono trasmessi in diretta streaming su allathletics.tv, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Si parte il programma con la 10 km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato 5.55: Buongiorno amici di OA Sport e b ...