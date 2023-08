LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Great Nnachi argento nell’asta! Azzurri quinti nel medagliere con sette podi

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26: Per l’Europeo Under 20 di Gerusalemme è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento dal 19 agosto con il Mondiale di Budapest. Buona serata! 20.25: L’Italia chiude al quinto posto nelcon due ori, tre argenti e due bronzi. Oggi tre medaglie, due argenti e un bronzo 20.23: Peccato!quarti ma protagonisti di una grande gara. Vince la Gran Bretagna con 3’06?89,per la Germania con 3’07?75, bronzo per la Francia con 3’07?79, quarta l’Italia con 3’08?39 20.21: All’ultimo cambio Gbr, Germania, Italia 20.21: Gbr, Francia, Italia a metà gara 20.20: Gbr, Francia, Spagna dopo la prima frazione 10.17: Ci sono Di Benedetto, Groos, Marsicovetere e Giliberto al via della finale della 4×400 maschile. Queste le Nazionali in gara: 1 FIN ...

... ed è questo aspetto che la piattaforma distreaming e intrattenimento sportivo ha voluto ... Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l', ......poco all'inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha dimostrato in questi primi test stagionali di aver già trovato una giusta condizione. L'...Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tante carte da medaglia per gli azzurri nella giornata di chiusura OA Sport

È in corso il pomeriggio finale degli Europei U20 di Gerusalemme. Nell’asta Great Nnachi è seconda con 4,15 e conquista la sua prima medaglia con la maglia azzurra tanto attesa.È in corso il pomeriggio finale degli Europei U20 di Gerusalemme. DIRETTA STREAMING - I Campionati Europei under 20 di Gerusalemme (Israele) sono trasmessi in diretta streaming su allathletics.tv, ...