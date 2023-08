LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Giuseppe Disabato bronzo nella 10 km di marcia! Attesa per alto uomini e lungo donne

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.48: Oro per il tedesco Weigel con il tempo di 41?53?58 che è anche il personale, argento per il turco Yildiz a 20?,percon 4’19?67,m nuovo personale, poi Rodriguez Rojas, Monfort e sesto l’altro azzurro Giampaolo con 43’32?52 6.47: E’OOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!!apre alla grande questa ultima giornata di gare con il terzo posto10 km diCavalcata vincente e oro per il tedesco Weigel, argento per il turco Yildiz 6.45: Ultimo giro! Weigel in testa, a 18? Yildiz, a 25?, a 46? Rodriguez Rojas 6.43: A due giri dalla fine: Weigel in testa, a 18? Yildiz, a 27?, a 43? ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: dopo l'oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme, da seguire Bertelli nell'asta OA Sport

È iniziata la quarta e ultima giornata agli Europei under 20 di Gerusalemme. Nei 10.000 di marcia in gara Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato, ma sono in programma anche le finali dell’alto maschile ( ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Si parte il programma con la 10 km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato 5.55: Buongiorno amici di OA Sport e b ...