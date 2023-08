LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Cavo quinta nei 400 ostacoli Stronati e Disabato sul podio

(Di giovedì 10 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37: Tra poco al via i 400maschili senza azzurri al via. Questi i protagonisti: 1 415 GER FISCHER-BREIHOLZ Owe 50.79 50.79 2 486 HUN MOLNÁR Csaba 50.75 50.75 72 3 397 GBR LUNT Sam 51.19 51.19 112 4 589 NED BROK Binne 50.60 50.60 102 5 686 SRB KOSTI? Nikola 49.77 49.77 42 6 340 FIN SAINIO Antti 50.43 50.43 76 7 350 FRA BOURAHLA Anouar 50.79 50.79 96 8 332 FIN HAAPALAINEN Jere 50.06 50.06 56 16.36: Miklychute e Winberg superano 3.90 al primo tentativo 16.33: Oro per la Svezia con Moa Granat con il tempo di 56?58, secondo posto per la ucraina Mashanienkova e terza piazza per la rumena Uta con 57?02. Quinto posto per Ludovicacon 59?08 16.31. Atlete sui blocchi di partenza 16.27: Tra poco la finale dei 400donne con Ludovica ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tante carte da medaglia per gli azzurri nella giornata di chiusura OA Sport

È in corso il pomeriggio finale degli Europei U20 di Gerusalemme. DIRETTA STREAMING - I Campionati Europei under 20 di Gerusalemme (Israele) sono trasmessi in diretta streaming su allathletics.tv, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Si parte il programma con la 10 km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato 5.55: Buongiorno amici di OA Sport e b ...